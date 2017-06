Inter, Gagliardini è pronto: "Sarebbe davvero un bel salto"

Roberto Gagliardini esce dall'auto sorridente e si ferma tra i tifosi che gli chiedono selfie e autografi. Probabilmente non è stato il suo ultimo allenamento a Zingonia ("Domani sarò ancora qui" - assicura in esclusiva al nostro Claudio Raimondi), ma ormai il suo trasferimento all'Inter è cosa fatta: "Sarebbe un bel salto" - ammette. E alla domanda se si sente pronto per questo grande salto abbozza un "Vediamo". Poi scherza quando dice di non aver visto Beppe Riso al centro d'allenamento dell'Atalanta. "Operazione fatta? Ci pensa lui", spiega il giocatore. Il suo agente, appunto, è arrivato el pomeriggio per metterlo al corrente nel dettaglio dell'offerta dell'Inter e, forse, per la firma dei contratti.



Quel che è certo è che Inter e Atalanta hanno ormai raggiunto l'accordo (prestito con opzione di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 28 milioni di euro), ma Gagliardini dovrà aspettare ancora un po' prima di potersi trasferire alla Pinetina, o, se l'affare dovesse subire un'accelerata, addirittura in Spagna, dove i nerazzurri sono in ritiro. L'intoppo da superare è la trascrizione dei contratti con i cinesi di Suning ed è per questo che si sono allungati i tempi. Così, fino a quando tutto non sarà a posto il ragazzo continuerà ad allenarsi a Zingonia. Nulla di cui preoccuparsi, naturalmente: a Pechino hanno già dato l'ok per l'operazione, ora si tratta solo di valutare riga per riga quanto è stato messo nero su bianco. Intanto, per accontentare Riso, l'agente di Gagliardini, l'Inter prenderà anche il portiere Pierluigi Gollini (assistito dallo stesso Riso) dall'Aston Villa. Così Pioli avrà finalmente a disposizione il suo rinforzo per il centrocampo.



Dell'addio di Gagliardini non si preoccupa Gian Piero Gasperini. "L’Atalanta è un orologino perfetto nel quale bisogna metter mano con delicatezza - ha detto il tecnico all'Eco di Bergamo -. Non è detto che Gagliardini vada sostituito per forza. Che problema c’è? Giocherà uno fra Grassi, Migliaccio o Melegoni".

CONTI: "PER GAGLIARDINI SAREBBE UN GRANDE PASSO"

“Se Roberto Gagliardini dovesse lasciarci mi dispiacerebbe, ma finora è con noi e ce lo teniamo Stretto”. Alle soglie del passaggio del compagno all'Inter, dato ormai per imminente, l'esterno dell'Atalanta Andrea Conti si fa carico di rappresentare gli umori dello spogliatoio: “Se il mercato dovesse portarci via qualcuno andremmo comunque avanti lo stesso - precisa il ventiduenne lecchese -. I diretti interessati si stanno allenando regolarmente con la squadra, non sta a me dire chi rimarrà e chi no. Roberto per me è come un fratello, andare in una big per lui sarebbe un grande passo, ma non ci ha ancora salutato, rimarca il terzino nerazzurro. Impegnato a rintuzzare anche le voci che lo riguardano: “Io penso solo al campo, fino a giugno non si parlerà di me da un'altra parte. E non è detto che poi non resti qui”.