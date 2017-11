Inter, Gabigol richiesto dal Genoa: contatto Perinetti-Ausilio

In campionato ha giocato appena 13 minuti e per l'ultima partita non è stato neppure convocato dal Benfica. Nonostante ciò, Gabigol, evidentemente, continua ad avere qualche estimatore: Giorgio Perinetti, nuovo d.s. del Genoa, ha contattato Piero Ausilio per chiedere informazioni sull'attaccante brasiliano. Il ritorno in Serie A a gennaio, dunque, è possibile.



Sognava il rilancio in Portogallo dopo un anno all'Inter senza fortuna, invece Gabigol sta facendo fatica a trovare spazio anche con la nuova squadra, dove si è trasferito in prestito. Una presenza in tutte le competizioni, Champions compresa, e un gol, bellissimo e decisivo, all'Olhanense, in quella meno prestigiosa, la Coppa del Portogallo. Il Genoa, che ha appena cambiato allenatore passando da Juric a Ballardini, ha molti esterni d'attacco, nessuno dei quali, tuttavia, sta ottenendo un buon rendimento: il sinistro di Gabigol potrebbe far comodo.