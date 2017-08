Inter, Gabigol allo Sporting: ma l'ingaggio lo pagano i nerazzurri

Alla fine è stata trovata una soluzione, quella che più o meno può far comodo a tutti: Gabigol saluterà l'Inter. È soltanto un arrivederci: l'attaccante brasiliano va in prestito allo Sporting Lisbona, dove dovrà dimostrare di valere i 30 milioni spesi dai nerazzurri la scorsa estate per portarlo via al Santos e battere la concorrenza di altri club europei, Juve compresa.



Gabigol sarà a Lisbona lunedì: si tratta di un prestito secco, senza diritto di riscatto, con l'Inter che spera di ritrovare tra un anno un giocatore valorizzato. Anche perché saranno i nerazzurri a pagare l'ingaggio al giocatore: 4 milioni di euro che usciranno ancora dalle casse di Suning. Lo Sporting, stando a quanto scrive O Jogo, provvederà solo alle spese per la casa e l'auto.