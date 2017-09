Inter: Gabigol al Benfica, Ansaldi al Torino

Ora è ufficiale. Inter e Benfica hanno trovato in extremis l'accordo per Gabigol: l'attaccante brasiliano si è trasferito alla corte di Rui Vitoria con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni: i nerazzurri pagheranno parte dell'ingaggio della punta brasiliana (quattro milioni). Il 21enne brasiliano un anno fa era stato acquistato dal Santos per 29 milioni.



Tra le cessioni dell'Inter c'è anche quella di Cristian Ansaldi: l'esterno argentino, arrivato dal Genoa a gennaio 2016, va via dopo un anno e mezzo e proverà a rilanciarsi al Torino, dove arriva in prestito biennale con obbligo di riscatto per 4 milioni di euro totali.



Non arriva invece il difensore centrale: tramontate quasi subito le piste Mustafi ("Ci abbiamo provato ma le richieste dell'Arsenal erano eccessivi" ha detto Ausilio) e Mangala, successivamente il Marsiglia ha detto no al prestito di Rolando.