Inter, fretta per Politano e occhi su Florenzi

La corsa contro il tempo dell'Inter sta per terminare: entro il 30 giugno doveva garantirsi circa 50 milioni di plusvalenze per mettere a posto il bilancio e la missione sta per essere compiuta. Per farlo, però, serve mettere a posto un altro paio di tasselli: i riscatti di Nagatomo e Manaj da parte di Galatasaray e Granada, le cessioni di altri baby, come Zappa e Merola, che rientrano nell'affare Politano con il Sassuolo. Carnevali ha avvisato i nerazzurri e la Roma che solo uno tra lui e Berardi sarà ceduto, la necessità di far cassa con i due giovani potrebbe mettere in pole l'Inter.



Intanto, Ausilio dà un'occhiata al caso Florenzi: Monchi, d.s. della Roma, ha ammesso che la trattativa per il rinnovo si è fatta complicata e sabato ci sarà un altro incontro col giocatore che chiede 4 milioni a stagione e il club che ne offre 3 più bonus. La volontà di Florenzi è restare, ma l'Inter resta alla finestra e per 25 milioni potrebbe regalare a Spalletti un altro rinforzo coi fiocchi.