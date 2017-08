Inter, frenata per Pellegri-Salcedo: si inserisce il Milan

La notizia dell'accordo tra Genoa e Inter per il passaggio in nerazzurro di Pietro Pellegri (già un gol in serie A) e Anthony Salcedo risale a circa due mesi fa quando sembrava che, superato il termine temporale del 30 giugno relativo al Fair Play Finanziario, Suning avrebbe potuto spendere in lungo e in largo. La cifra, molto alta per due talenti offensivi classe 2001, aveva comunque stupito tutti: 60 milioni di euro tra cartellino e bonus.



Il mercato ha poi spiegato che l'FPF incombe ancora sulla testa dell'Inter e allora sembra che quell'affare, mai formalizzato, sia sfumato. C'è un importante rallentamento di Sabatini e Ausilio ed è proprio qui che cerca di inserirsi il Milan: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la partita è aperta ma Fasone e Mirabelli stanno pensando di piazzare lo scatto decisivo.



E attenzione anche a Juventus e Monaco, interessate in tempi non sospetti ai due rossoblù, e che ora potrebbero tornare alla carica viste le difficoltà nerazzurre.