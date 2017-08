Inter, frenata per Emre Mor: niente accordo col Dortmund

Dopo Dalbert l'Inter si appresta ad effettuare altri colpi in entrata. I nerazzurri trattano Emre Mor. L'agente dell'attaccante turco è sbarcato a Milano per chiudere con il club di Corso Vittorio Emanuele. Del resto la punta era assente nella foto di squadra e il Borussia Dortmund ha confermato la trattativa per la cessione del 20enne che può essere schierato anche a sinistra e al centro oltre che a destra. L'accordo con i gialloneri verrebbe raggiunto con la formula del prestito biennale oneroso da 2 milioni di euro e l'obbligo di riscatto intorno ai 13-15 milioni: il Dortmund spinge però per avere una contropartita tecnica e per questo si sta registrando una frenata nell'affare. L'Inter ha detto no all'inserimento di Brozovic, Gabigol e Joao Mario nella trattativa. A fare il punto sulla trattativa l'agente del giocatore, Muzzi Ozcan: "Non posso commentare, è una cosa che riguarda le due squadre e non posso dirvi niente. Emre è un fuoriclasse, un top player. Rimarrò a Milano? Forse"