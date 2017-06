Inter flop: le ombre di Conte e Spalletti sulla panchina di Pioli

Appesi alle scelte di Antonio Conte, che però non arriveranno prima della eventuale conquista della Premier League. L'Inter sta vivendo una fase di sostanziale incertezza sul progetto tecnico, appesantita ulteriormente dalla sconfitta con la Samp, ma Conte, se sarà accontentato sul piano gestionale dal Chelsea, molto probabilmente rinnoverà con gli inglesi.

Per il momento, però, l’Inter non ha un piano B, anche se tra le autocandidature pervenute, c'e' stata ultimamente quella di Luciano Spalletti. Se Conte restasse a Londra e dovesse prevalere la linea portata avanti da Zhang junior e da Ausilio, Pioli sarà ancora sulla panchina interista. Ovviamente chi decide però è papà Zhang, che di recente ha incontrato Ausilio in Cina. Si è parlato di investimenti importanti su giocatori giovani, ma già stelle.

Come Verratti per esempio, l'obbiettivo numero uno per prestigio e per costi: tra gli 80 e i 100 milioni, cifra che non ha spaventato il padrone dell'Inter, consapevole però che quasi tutto dipenderà dal Psg. Dopo Verratti ecco il progetto Bernardeschi, non semplice anche lui. Berardi è l'alternativa, ma se dovesse essere ceduto Perisic, l'Inter potrebbe provare il doppio colpo, con la consapevolezza che per Candreva c'è il Chelsea che si era fatto sotto anche a gennaio.

Al centro della difesa in questo momento il laziale De Vrij ha superato il romanista Manolas come gradimento tecnico di Pioli. Sugli esterni è in grande ascesa Andrea Conti, con l'Atalanta c'è un progetto allargato che porterà al probabile tesseramento del giovane difensore centrale Bastoni e ad un discorso aperto per Petagna.

Ieri sera a San Siro lungo colloquio tra i dirigenti di Inter e Samp, ma è probabile che Schik resti ancora un anno a Genova se accetterà il rinnovo, considerata anche la quasi certa partenza di Muriel.

Paolo Bargiggia