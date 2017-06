Inter, fatta per Skriniar: affare da 30 milioni

La conferma è arrivata direttamente dalle parole di Massimo Ferrero a Radio CRC: "Per Skriniar all'Inter è fatta, noi abbiamo preso Caprari". Il primo rinforzo per Luciano Spalletti è servito, il difensore slovacco classe '95 (di nome Milan, una sorta di "derby") arriverà per una cifra vicina ai 30 milioni di euro complessivi: 17-18 cash più il cartellino di Caprari valutato 12-13 milioni.



Sembra strano ma il primo acquisto nerazzurro è anche il primo passo per rientrare dei 30 milioni di euro necessari ai fini della chiusura della pratica del Fair Play Finanziario. Caprari, infatti, è a bilancio per 4,4 milioni di euro e così nelle casse nerazzurre entrerebbero circa 8-9 milioni "virtuali" di plusvalenza. Con Banega al Siviglia, affare da 9 milioni di cui 6 di plusvalenza, si arriva a metà della cifra da raccimolare entro fine mese.



E il resto? Eventuali nuove sponsorizzazioni non rientrano nel calcolo ai fini del FFP - sono ricavi commerciali e non plusvalenze -, si spera di ricavare altri soldi da Medel (8-10 milioni, interessa allo Zenit di Mancini) ed Eder, cercato proprio dalla Sampdoria, valutato 10 milioni.



Intanto ha parlato Walter Sabatini, intercettato da FcInter1908: "Adesso non c’è niente di importante ma ci saranno cose importanti. L’Inter sta lavorando e sta lavorando bene anche in silenzio. Ora non posso parlare perché devo fare una cosa importante per tutti"