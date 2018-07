Inter, Eder allo Jiangsu Suning per 5 milioni

A questo punto si può chiamare cessione a sorpresa: Eder sta per dire addio all'Inter per trasferirsi allo Jiangsu Suning ed è una mossa inaspettata per almeno due motivi. Vero che l'attaccante italobrasiliano nel corso delle settimane ha ricevuto diverse proposte ma, Sampdoria a parte (per una questione di affetto) e che comunque non ha mai affondato considerando anche le parole di Ferrero "non mi piacciono le minestre riscaldate", sembrava voler rimanere per giocare la Champions League sperando di trovare un po' più di spazio.



Inoltre il mercato cinese chiude i battenti tra poco più di 48 ore e un accordo entro venerdì non pareva facile. Di sicuro la comune proprietà ha facilitato i rapporti tra Inter e Jiangsu (ma non troppo, ricordare per credere la vicenda Ramires) e quindi Eder frutterà alle casse nerazzurre tra i 5 e i 5,5 milioni di euro e, soprattutto, un contratto di due anni e mezzo da oltre 20 milioni lordi complessivi al giocatore.