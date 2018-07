Inter, Eder addio: ufficiale, va allo Jiangsu Suning per 5 milioni

Gli ultimi intoppi sono stati superati a poche ore dalla chiusura del mercato cinese fissata per oggi: Eder è ufficialmente un giocatore dello Jiangsu Suning. Il "datore di lavoro" è l'unica cosa che non cambia nella vita dell'italo-brasiliano, per il resto il giocatore dice addio a un mondo e si appresta a ripartire da zero. Anzi, da 20, come i milioni lordi che percepirà in due anni dopo aver accettato l'offerta del club cinese.



❗Eder officially joined Jiangsu Suning. pic.twitter.com/lN3dhIjc67 — Jiangsu Suning FC News(@suningfc) 13 luglio 2018

, dunque: dopo due anni e mezzo, Eder viene ceduto per, una cifra congrua per un attaccante di 32 anni che ha fatto quasi sempre la riserva in nerazzurro. Il giocatore è arrivato in Italia a gennaio 2006 e ha cambiato sei squadre, Empoli, Frosinone, Brescia, Cesena e Sampdoria prima dell'Inter: una carriera in crescendo culminata con la convocazione in nazionale e la partecipazione all'Europeo del 2016 giocato da titolare, con il gol segnato alla Svezia. Vista anche l'età, difficilmente tornerà in azzurro: a fine carriera proverà anche lui una nuova esperienza in Cina.