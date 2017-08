Inter, ecco l'esterno: scambio Joao Mario-Draxler col Psg

Zhang ha promesso ai nostri microfoni che il mercato dell'Inter non è ancora finito e i nerazzurri ora pensano in grande. Secondo il 'Corriere dello Sport', infatti, il club di Suning starebbe provando a portare a Milano Julian Draxler.

L'imminente firma di Neymar con il Psg costringerà i francesi a sfoltire un po' un reparto offensivo ricchissimo e uno dei maggiori indiziati alla partenza è il tedesco, che piace molto a Spalletti. I nerazzurri sarebbero pronti ad inserire nella trattativa anche Joao Mario, da tempo nel mirino dei francesi, e vorrebbero proporre ai parigini uno scambio alla pari.

Draxler sarebbe il profilo perfetto per Spalletti, può giocare sia da trequartista centrale sia da ala sinistra, e sarebbe il sostituto ideale di Ivan Perisic in caso in cui lo United dovesse decidere di soddisfare le richieste dell'Inter (55 milioni). Un affare assolutamente logico, ma anche difficile per l'Inter, soprattutto perchè a Parigi credono molto nel 24enne tedesco. Un'altrernativa, sempre guardando in casa Psg, potrebbe eessere Angel Di Maria, ma l'argentino guadagna tantissimo (9 milioni l'anno) e recentemente Sabatini si è dimostrato piuttosto freddo su di lui.

Capitolo difesa. 'Tuttosport' segnala l'interesse dei nerazzurri per Andreas Christensen. Il 21enne danese, che arriva da un ottimo biennio in prestito al Borussia Moenchengladbach, è rientrato al Chelsea dove però è piuttosto indietro nelle gerarchie (alle spalle dei vari David Luiz, Cahill e Rudiger). L'Inter vorrebbe proporre ai Blues un prestito con diritto o obbligo di riscatto tra i 20 e i 25 milioni per il centrale, che non viene considerato incedibile da Conte.