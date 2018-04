Inter, è tutto fatto con De Vrij. Trattativa per Bernard

L'Inter si sta muovendo con forza sul mercato in vista della prossima stagione. Come riferisce la Gazzetta dello Sport i nerazzurri avrebbero ormai raggiunto l'accordo con Stefan De Vrij: rimarrebbero da definire solamente gli ultimi dettagli prima di depositare il contratto. L'olandese, che dovrebbe affiancare Skriniar al centro della difesa (Miranda potrebbe partire), arriverà a parametro zero dopo il mancato rinnovo con la Lazio. Nel reparto arretrato il club di corso Vittorio Emanuele resta vigile anche su Mimmo Criscito, in scadenza con lo Zenit San Pietroburgo e seguito pure dal Genoa.



Sul fronte offensivo prosegue la trattativa con Bernard, brasiliano dello Shakhtar Donetsk che il ds interista Ausilio ha seguito dal vivo martedì sera all'Olimpico nella sfida contro la Roma. L'ala 25enne non intende continuare la sua avventura in Ucraina e potrebbe dunque rappresentare un altro acquisto a costo zero (non considerando ovviamente l'ingaggio) e una valida alternativa a Candreva e Perisic sulle fasce.