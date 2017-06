Inter, è svolta per la panchina: si avvicina Spalletti

Possibile svolta in casa Inter. Secondo quanto riferisce il nostro Marco Barzaghi, a Roma in tarda mattinata si è tenuto un vertice di un'ora e mezza tra Walter Sabatini, coordinatore tecnico del gruppo Suning, il ds nerazzurro Piero Ausilio e Steven Zhang, figlio di Zhang Jindong (il patron ha preso parte al confronto in conference call) per iniziare a programmare il futuro.



Ebbene al termine dell'incontro salgono considerevolmente per la panchina le quotazioni di Luciano Spalletti, conosciuto molto bene da Sabatini: il tecnico giallorosso è apprezzato da Suning per la media punti ottenuta dal suo ritorno nella Capitale e per come ha messo in difficoltà la Juve in questo campionato battendola nello scontro diretto all'Olimpico una settimana fa.



L'Inter aspetterebbe sempre una risposta da Conte ma i segnali provenienti da Londra e non sono positivi ed ecco perché l'ipotesi Spalletti prende sempre più corpo.