Inter e Spalletti al lavoro su rinnovo e calciomercato

L'appuntamento fissato con Luciano Spalletti a fine campionato e la comune volontà di allungare il contratto al tecnico toscano indipendentemente dall'ingresso in Champions League, per ora dà la sensazione di un'Inter coerente sul progetto di consolidamento e rafforzamento attivato ad inizio stagione, nonostante tutto. Il tecnico toscano ha un accordo in scadenza nel 2019 ma sembra aver già iniziato a programmare il futuro con la società, accettando il progetto forzatamente prudente voluto da mr Zhang.



Di certo, per leggere l'Inter della prossima stagione, ci sono già due acquisti: Lautaro Martinez, non ancora fissste le visite mediche per gli impegni della Libertadores, e Stephan de Vrij, in scadenza con la Lazio. Non ancora trovata l'intesa definitiva, invece, per l'ingaggio dello juventino Asamoah, sempre in scadenza.



Cristante, ma più probabile Barella del Cagliari, rappresentano un obiettivo per il centrocampo. La crescita di Brozovic e le relative offerte che stanno arrivando per il croato, consigliano di fare delle valutazioni alternative e prudenziali. In tema di potenzaili cessioni, l'Inter ha per il momento ha respinto le proposte pervenute per Skriniar, specie quelle del mercato invernale con i 65 milioni offerti da un club da indivuare tra i due di Manchester, Barcellona e Real Madrid, come ha recentemente spiegato l'agente del giocatore.



In ogni caso sarà un mercato molto prudente quello interista, con le eventuali entrate che dovranno essere pareggiate dalle cessioni: come quella possibile di Candreva e la ricerca di un suo sostituto: Bernard dello Shakthar o Bamba del Saint Etienne, entrambi in scadenza di contratto.