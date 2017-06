Inter e Juve su Luiz Gustavo: sondaggio col Wolfsburg

Inter e Juve non si fermano: i bianconeri hanno appena ufficializzato Rincon e i nerazzurri stanno provando a chiudere la trattativa per Gagliardini, ma intanto entrambi i club si muovono per un altro centrocampista perché Pioli vuole semplicemente rinforzare il reparto in termini di qualità ed esperienza, mentre ad Allegri, con la partenza di Lemina per la Coppa d'Africa, serve un giocatore in più in quel settore. Ecco perché le due big italiane hanno fatto un sondaggio con il Wolfsburg per Luiz Gustavo, brasiliano di 29 anni con un passato al Bayern e spesso nel mirino delle squadre di serie A. Si lavora a un prestito con diritto di riscatto, ma la trattativa vera e propria non è ancora cominciata.