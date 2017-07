Inter, è il momento del top player: assalto a Vidal

"Abbiamo incontrato delle difficoltà sul mercato perché avevamo obblighi (fair play finanziario, ndr) che ci hanno frenato, ora bisogna aspettare il momento giusto per completare la rosa con qualche nuovo giocatore" ha dichiarato ieri Spalletti ai microfoni di Premium Sport.

Poco dopo avrà ripetuto lo stesso concetto anche nel lunghissimo summit di mercato che si è tenuto a Nanchino con Steven Zhang, in rappresentanza della proprietà, il coordinatore tecnico di Suning Sports Walter Sabatini, il direttore sportivo Piero Ausilio e il Cfa Giovanni Gardini.

Il tecnico ex Roma ha chiesto 4/5 acquisti per colmare il gap con le squadre che hanno chiuso davanti in classifica e avere a disposizione una rosa di almeno 18/20 giocatori da considerare titolari. I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore centrale (Murillo alla fine probabilmente partirà nonostante il buon inizio) e la lista dei nomi è lunga (da Issa Diop del Tolosa, a Mouctar Diakhaby ed Emanuel Mammana del Lione, fino ad Aymen Abdennour del Valencia e Mauricio Lemos del Las Palmas), ma la priorità è il centrocampista.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il profilo ideale individuato dai nerazzurri sarebbe quello di Arturo Vidal, per cui il club di Suning sarebbe disposto a fare un'offerta monstre: 45 milioni di euro al Bayern (più eventuali bonus che potrebbero portare il totale a 50) e un contratto quadriennale da quasi 7 milioni netti per il giocatore cileno.

Ancelotti fa resistenza e non vorrebbe veder partire il centrocampista ex Juve, ma fonti vicine al giocatore, che potrebbe essere di fronte all'ultima grande occasione per un contratto pluriennale e milionario, sussurrano che il cileno accetterebbe la destinazione Inter di buon grado.