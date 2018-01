Inter, è fatta per Lisandro Lopez

L'Inter piazza il primo colpo sul mercato. I nerazzurri hanno raggiunto l'accordo con il Benfica per Lisandro Lopez: il difensore arriverà con la formula del prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro.



Il 28enne sarà a Milano tra sabato e domenica e dovrebbe effettuare le visite mediche lunedì anche se Spalletti vorrebbe già averlo a disposizione il giorno prima, quando la squadra riprenderà gli allenamenti in vista della sfida contro la Roma.



Il centrale, in passato vicino a diverse squadre di Serie A, va quindi a rinforzare un reparto in emergenza nelle ultime settimane per gli infortuni di Miranda e D'Ambrosio: Spalletti respira in vista della ripresa del campionato e ora attende altri arrivi a centrocampo e in attacco.