Inter, è fatta per Lautaro Martinez: battuto il Real Madrid

Mentre l'Inter si interroga sul perché di due mesi senza successi, la società lavora al futuro: nonostante l'eco del mercato di gennaio sia ancora vivo nei tifosi, secondo la Gazzetta dello Sport c'è una buona notizia in vista della prossima stagione. Il blitz di Ausilio in Argentina, infatti, avrebbe portato i frutti sperati: preso Lautaro Martinez dal Racing Avellaneda per 15 milioni di euro più bonus, bruciata la concorrenza del Real Madrid.



L'attaccante 20enne secondo molti è l'erede tecnico di Icardi (anche se ha alcune movenze di Milito, oggi segretario tecnico del Racing, ed elemento decisivo insieme a Zanetti nella trattativa) e chissà che non possa diventarlo in tutto e per tutto. Il futuro del capitano, soprattutto in caso di mancata qualificazione Champions, potrebbe essere lontano dall'Inter.