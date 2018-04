Inter, è fatta per de Vrij: decisivo il blitz di Sabatini

La Gazzetta dello Sport aveva lanciato l'allarme ma 24 ore dopo lo disinnesca: Stefan de Vrij sarà un giocatore dell'Inter a partire dalla prossima stagione. Il difensore olandese, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con la Lazio, da tempo aveva trovato un accordo di massima con i nerazzurri ma nelle scorse settimane aveva avuto un doppio tentennamento: un po' per colpa della forte decelerazione della squadra nella rincorsa alla Champions League, un po' per i sondaggi di Barcellona e Manchester City.



Il pareggio contro il Napoli, la vittoria a Genova contro la Sampdoria e il blitz di Walter Sabatini (a Milano da mercoledì) hanno risistemato le cose: de Vrij ha confermato l'accordo che prevede un contratto quinquennale da 4,2 milioni di euro più bonus a stagione. Soddisfatto anche Skriniar che proprio ai nostri microfoni aveva di fatto anticipato l'arrivo dell'olandese per rinforzare il reparto.