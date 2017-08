Inter, doppio colpo: Mangala e Cancelo

L'Inter stringe per Mangala. Come riferisce il Sun, i nerazzurri avrebbero raggiunto un accordo con il Manchester City e il difensore arriverebbe in prestito secco per un anno: i Citizens pagherebbero metà dell'ingaggio percepito dal giocatore, che guadagna 6 milioni. Ci sarebbe già stato un contatto telefonico tra il 26enne e Luciano Spalletti in merito all'ormai prossimo trasferimento.



Negli scorsi giorni il tecnico aveva manifestato la necessità di rinforzi nel reparto arretrato, con i soli Murillo (cessione al Valencia momentaneamente bloccata) e Ranocchia, anche lui sul piede di partenza, alle spalle di Miranda e Skriniar. Mangala accetterebbe di buon grado l'operazione anche perché al momento è la quarta scelta di Guardiola dietro a Kompany, Stones e Otamendi.



Intanto proseguono i contatti con il Valencia per lo scambio di prestiti (con diritto di riscatto) Kondogbia-Cancelo: il francese (valutato 25 milioni) vuole lasciare Milano, il portoghese (valutato 35) sarebbe il secondo rinforzo sugli esterni bassi dopo Dalbert. Le parti sono ottimiste, i giocatori potrebbero sostenere le visite mediche con le nuove società già entro venerdì.