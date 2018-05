Inter, dopo de Vrij tocca ad Asamoah: visite mediche e firma

Kwadwo Asamoah se ne va, mette in valigia i sei scudetti consecutivi vinti con la Juventus e si prepara ad affrontare una nuova avventura, a Milano, sulla sponda nella quale la Juve la odiano di più. Secondo colpo di calciomercato per l’Inter, che dopo aver annunciato l'arrivo di de Vrij dalla Lazio, con relativa bufera di polemiche, ha chiuso anche per il terzino ghanese classe 1988.

Asamoah, che firmerà un contratto triennale (fino al 2021) a 3,5 milioni di euro a stagione, ha sostenuto in mattinata le visite mediche con il club nerazzurro e la Juventus è stata informata settimane fa come fatto con la Lazio per il difensore olandese. L’Inter 2017/2018 si gioca la Champions League all'Olimpico con la Lazio, l’Inter 2018/2019 sta però già prendendo forma: ora si attende anche l'annuncio ufficiale di Lautaro Martinez.