Inter-Di Maria, il sogno non è impossibile

Undici. È questo il numero chiave da valutare nel sogno Angel Di Maria all'Inter. Si tratta dei milioni che percepisce ogni anno l'argentino al Psg, un ingaggio che peserebbe notevolmente sul bilancio nerazzurro. Eppure ciò che sembra impossibile in realtà è soltanto molto difficile. Complicato, ma non irrealizzabile. Perché inserendo i bonus nel contratto, abbassando così la parte fissa, ma anche giocando sulla volontà di Di Maria di lasciare il Psg per sposare un altro progetto in un altro paese, il sogno può diventare realtà.



Qualche giorno fa Moratti auspicava un colpo alla Ronaldo da parte di Suning. Di Maria non è Ronaldo, ma è uno dei giocatori migliori nel suo ruolo e sarebbe l'ideale per Spalletti nel 4-2-3-1, uno dei pochi che potrebbe non far rimpiangere l'eventuale partenza di Perisic. I nerazzurri avrebbero un giocatore più abituato ai palcoscenici internazionali, più dinamico e più fantasioso. Dal punto di vista economico, i due cartellini più o meno si equivalgono: Di Maria costa più o meno 50 milioni, che è la cifra intorno alla quale si potrebbe chiudere anche per il trasferimento del croato al Manchester United.