Inter, Dembelé primo obiettivo, riaperta la caccia a Rafinha

Il "miracolo" delle plusvalenze si è realizzato: il gran lavoro di Ausilio e dei suoi collaboratori si è concluso con la missione portata a termine e oltre 46 milioni raccolti per mettere a posto il bilancio, grazie ai giovani inseriti in varie trattative, ma anche alle cessioni a titolo definitivo di Nagatomo e Manaj. Così ora l'Inter potrà tornare sul mercato, anche se in realtà ha già messo a segno una serie di grandi colpi, come De Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez, Nainggolan e Politano, senza nessun sacrificio di big.



A Spalletti serve un mediano di rottura di esperienza per affrontare la Champions e dare un'alternativa a Vecino e Gagliardini. Il nome più gettonato è quello di Moussa Dembelé, favorito su William Carvalho: il belga ha solo un anno di contratto col Tottenham, ma gli Spurs chiedono comunque 30 milioni. Lui ha proposte dalla Cina, i nerazzurri gli offrono un contratto biennale con la possibilità di andare allo Jiangsu successivamente, e Nainggolan fa pressioni affinché venga a Milano.



Un'altra pista, in un altro ruolo, è quella legata a Rafinha: l'Inter lo ha richiesto in prestito al Barcellona, con obbligo di riscatto fissato al 15 luglio 2019 per la cifra di 36 milioni. I nerazzurri aspettano la risposta dei catalani e confidano nel ritorno di fiamma del giocatore che, anche attraverso il padre Mazinho, aveva fatto sapere di essersi sentito un po' scaricato.



"Con l’Inter in Champions League ovviamente Spalletti va tenuto - ha detto nel frattempo Erick Thohir dall'Indonesia - perché ha contribuito a riportare la squadra nella massima competizione europea. Inoltre seguiamo le sue volontà nel costruire la squadra. Abbiamo pensato prima a costruire la difesa, poi ad aggiungere soluzioni in attacco. Nainggolan? Ha qualità, esperienza e sangue indonesiano, tre qualità importantissime. La nostra è stata una strategia a lungo termine, in precedenza siamo riusciti a qualificarci anche per l’Europa League. Vogliamo essere graduali, anche nel portare giocatori. Non vogliamo scherzare perché c’è il Fair Play Finanziario. Chiusa per Rafinha? Non ancora".