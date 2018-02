Inter, De Vrij più Vidal con la Champions. Darmian alla Juve

Non c'è solo il futuro di Mauro Icardi a tenere banco in queste ore tra i dirigenti nerazzurri. In caso di quarto posto, infatti, l'Inter proverà a piazzare due colpi di livello. De Vrij e Vidal. Sul centrale olandese è già stato raggiunto un accordo di masisma per 5 anni di contratto a 4 milioni e mezzo di euro a stagione, bonus inclusi. Pur potendo firmare già sin d'ora, il laziale attende di capire se la banda Spalletti centrerà l'obiettivo Champions.



È la stessa richiesta di Arturo Vidal: l'ex juventino - in scadenza nel 2019 al Bayern - ha già dato l'ok di massima per il suo trasferimanto a Milano, ma vuole chiaramente continuare a esibirsi nella massima competizione continentale. Uno stimolo in più per i nerazzurri che rischiano di subire, almeno su De Vrji, un clamoroso sorpasso a fari spenti da parte della Juve che invece non dovrà attendere troppo tempo per avere la certezza di partecipare alla prossima Champions League.



Darmian, rimasto in panchina anche contro il Siviglia, vuole lasciare Manchester e sarà lui il successo di Lichtsteiner il prossimo anno. Criscito, invece, torna al Genoa: a fine giugno chiuderà la sua parentesi in Russia con lo Zenit per tornare a vestire la maglia rossoblù. Per il 31enne napoletano 4 anni di contratto e un futuro da dirigente nel club.