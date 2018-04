Inter-De Vrij, il Barcellona si inserisce

Piero Ausilio l'ha detto una settimana fa: "De Vrij non ha firmato". Tutto vero, ma l'accordo raggiunto tra l'entourage del giocatore e l'Inter è un dato di fatto con l'arrivo a luglio a parametro zero e un contratto di 5 anni per 4 milioni e mezzo a stagione. Il punto è che, senza nero su bianco, tutto può ancora succedere e in quel "tutto" c'è anche la tentazione Barcellona.



Secondo la Gazzetta dello Sport, i catalani si sono inseriti nella trattativa tra il difensore della Lazio e i nerazzurri: al di là dell'offerta economica, dalla bilancia dei blaugrana pendono la garanzia di partecipare alla prossima Champions League e il fascino di un club che lotta sempre per il titolo nazionale da favorita insieme al Real Madrid e anche per il trono d'Europa; da quella nerazzurra la certezza di essere subito un perno inamovibile della squadra, con concorrenza inferiore rispetto al Barça, dove la coppia Piqué-Umtiti al momento non sembra così facilmente separabile. Dall'Inter, in ogni caso, filtra ottimismo.