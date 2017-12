Inter, De Vrij arriva a costo zero: manca solo l'ok di Suning

Sul campo hanno pareggiato 0-0, ma sul mercato l'Inter batte la Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri sarebbero vicinissimi a Stefan De Vrij, che non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto con la Lazio (in scadenza il prossimo 30 giugno, la proposta dei biancocelesti è 2.5 milioni a stagione fino al 2021 e clausola da 27-28 milioni, ndr).

I bianconeri, si legge sul quotidiano rosa, paiono essersi ormai defilati in virtù del sicuro arrivo nella prossima stagione di Caldara e dell'esplosione di Benatia, che si è ritagliato un ruolo da protagonista nella difesa bianconera tornata finalmente granitica (zero gol subiti nelle ultime sei gare).

Sempre secondo la Gazzetta, Ausilio e Sabatini avrebbero iniziato da diverso tempo i colloqui con il giocatore, che ora sembrano essere giunti a buon punto: l'olandese arriverebbe a giugno a parametro zero (per gennaio il club ha le mani legate dal fair play finanziario, ndr) e l'Inter offrirebbe al difensore un quinquennale da 3.5 milioni a stagione più bonus, per cui servirà il via libera definitivo di Suning. Ad Appiano Gentile si respira un concreto ottimismo, ma i nerazzurri dovranno fare in fretta per battere la concorrenza delle altre big d'Europa: Atletico Madrid, Manchester United e Barcellona su tutte.