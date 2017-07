Inter-Dalbert verso il lieto fine: "Proposta irrinunciabile"

Henrique Dalbert scopre le carte e dichiara apertamente di volere l'Inter. Commentando le voci di mercato sul suo conto, il laterale brasiliano del Nizza ammette candidamente di voler volare in Italia per raggiungere la squadra nerazzurra e che il club provenzale ha in mano un'offerta alla quale è impossibile dire no: "Dall'Inter è arrivata una proposta irrinunciabile, sia per me che per il club. Penso che nei prossimi giorni ci sarà l'esito positivo per tutti. Sono stato molto felice al Nizza, ringrazierò sempre la società e i tifosi che mi hanno offerto la possibilità di arrivare a sposare un progetto ancora più importante. Penso che la dirigenza del Nizza abbia capito che voglio conseguire traguardi ancora più alti e giocarmi le possibilità di approdare in Nazionale, per quello che è il sogno di qualunque calciatore. La scelta è stata difficile, ma la mia volontà è di seguire un nuovo progetto".

Dalbert prosegue: "Il mio agente ha ricevuto proposte da una decina di club europei, tra cui anche il Liverpool, ma l'Inter è stata quella che ha mostrato più interesse nell'avermi. Col Nizza ho vissuto una stagione fantastica, è stato un momento magico per me e per la squadra. Spero di aver ripagato con questa stagione la fiducia e l'affetto che il Nizza mi ha riservato".