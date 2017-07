Inter, Dalbert più Inigo Martinez: 50 milioni per rifare la difesa

Cinquanta milioni per rifare la difesa. L'Inter è pronta per il doppio colpo: Walter Sabatini ha già in programma una missione a Nizza per stringere i tempi per Dalbert, terzino sinistro brasiliano classe 1993 che ha già espresso la propria volontà di trasferirsi in nerazzurro. I francesi hanno rifiutato l'offerta da 15 milioni più 5 di bonus, sarà alzata probabilmente a 18 la parte fissa con riduzione di quella variabile.



Il secondo colpo in programma è Iñigo Martinez, difensore centrale classe 1991 e bandiera della Real Sociedad, dove ha sempre giocato: ha una clausola rescissoria di 30 milioni e in Spagna si dicono convinti che i nerazzurri la pagheranno. Sarà così il basco il nuovo rinforzo per la difesa insieme a Skriniar.