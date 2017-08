Inter-Dalbert, è fatta. E anche Emre Mor è a un passo

Aria fresca dalle corsie. Gli imminenti arrivi di Dalbert e di Emre Mor abbassano la media età e alzano la cifra tecnica dell'Inter. Luciano Spalletti trova due pedine perfette per il suo 4-2-3-1, dal quale non sembra voler derogare in questa fase di stagione. È la stessa disposizione in campo che il terzino brasiliano e il gioiellino turco hanno assorbito a Nizza e Dortmund, con l’idea di trascorrere parecchio tempo nella metà campo avversaria.



Con il 23enne Dalbert, Spalletti ha il laterale basso che aggiunge un uomo negli ultimi trenta metri: eleganza, facilità di corsa, mancino educato, naturale predisposizione alla resistenza. Nell’eterno gioco dei paragoni, il tifoso nerazzurro si augura di vedere a sinistra giocate brasiliane che anni fa vedeva con regolarità a destra, dove giocava Maicon. È atteso lunedì a Milano: è costato 20 milioni più bonus.



L’Emre turco all’Inter, fin qui, è stato Belezoglu, che salvo lampi sporadici ha lasciato impronte leggere. Emre Mor è simile solo nell’altezza, ma ha ruolo diverso e diversa storia: cresciuto in Danimarca, da padre turco e madre macedone, un anno in Germania al Borussia è bastato a capire che è devastante nell’uno contro uno, e non gli importa nulla chi abbia di fronte. Col Dortmund siamo ai dettagli: si va verso un prestito biennale con riscatto obbligatorio a 15 milioni. Per un’Inter più giovane, più tecnica, più irriverente come la faccia dei due ventenni che sta per inserire.