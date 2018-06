Inter, D'Ambrosio la chiave per Dembélé

Negli ultimi giorni erano arrivate diverse conferme al prossimo rinnovo di contratto per Danilo D'Ambrosio: l'esterno, in scadenza 2021, prolungherebbe di un ulteriore anno con nuova scadenza 2022.



La novità è che il Tottenham ha fatto un sondaggio per il giocatore e la notizia potrebbe anche cambiare i piani che l'Inter aveva su di lui. Gli Spurs sono anche il club di Mousa Dembélé, centrocampista che piace molto a Spalletti: l'ipotesi che D'Ambrosio rinnovi per poi essere ceduto in Premier League per abbassare il prezzo del cartellino, valutato circa 30 milioni di euro, del belga è reale.



A quel punto, però, si aprirebbe la questione terzini per i nerazzurri. Con D'Ambrosio via, Cancelo non riscattato, Dalbert sulla lista dei cedibili e Nagatomo che vorrebbe rimanere al Galatasaray, in rosa rimarrebbe solo Santon, altro elemento non considerato titolare.