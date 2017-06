Inter, Coulibaly non ci sta: "Lo vogliono mandare in Primavera"

La favola del ragazzo arrivato in Italia su un barcone e pronto a giocare per una grande squadra rischia di non avere un lieto fine. Anzi, almeno per il momento non l'avrà. Mamadou Coulibaly, che per caratteristiche fisiche e tecniche in tanti paragonano a Paul Pogba, ha rifiutato temporaneamente la corte dell'Inter. Sembrava una trattativa chiusa e invece il 18enne, che con Zeman ha giocato 9 partite in Serie A a Pescara nella seconda parte della scorsa stagione, preferisce restare dov'è.



A spiegarlo è Sebastiani, presidente del Pescara: "In effetti ne abbiamo discusso con l'Inter però il ragazzo non è convinto di giocare con la formazione Primavera nerazzurra, visto che in questi mesi si è ritagliato uno spazio importante in prima squadra con noi, nonostante la giovanissima età. Quindi, per ora resta qui a disposizione di Zeman insieme con gli altri compagni".