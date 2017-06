Inter, continua l'interesse per Bernardeschi

Da quando è arrivata Suning, le indiscrezioni di mercato attorno all'Inter si sono moltiplicate: basti pensare a Conte, Simeone (padre e figlio), Manolas, Strootman, Chiesa, De Vrij. E ovviamente Federico Bernardeschi, di cui si parlava già quasi un anno fa. La novità, almeno secondo Il Messaggero, è che Fiorentina e nerazzurri avrebbero già trovato un accordo per il trasferimento dell'esterno a Milano in estate sulla base di 40 milioni di euro. Un'accelerata decisiva che, al momento, non trova riscontri concreti: il ragazzo interessa, e tanto, ma da qui a dire che la trattativa è conclusa mancano ancora tanti elementi.



Non solo: l'Inter si sarebbe portata avanti anche con il procuratore del giocatore Bozzo, l'intesa prevede anche lo sfruttamento dei diritti d'immagine del giocatore in Oriente. Bernardeschi come a Firenze potrebbe vestire la maglia 10 nerazzurra, ora vacante, e Suning ne farebbe un altro simbolo del "nuovo corso italiano" intrapreso con l'acquisto di Gagliardini.



L'operazione sarebbe curata in prima persona da Ausilio, il che confermerebbe il più che probabile rinnovo di contratto del ds interista per altri 4 anni. Il futuro del dg Gardini, invece, sembra segnato: lascerà la Pinetina.