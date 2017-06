Inter, Conte ha nostalgia dell'Italia: avviati i contatti

Il tempismo non è per nulla sospetto - Inter appena sconfitta nello "spareggio" Champions con la Roma - ma la notizia non è nuova, quindi nessuna invenzione per destabilizzare l'ambiente. Però nelle ultime settimane qualcosa è cambiato a Londra e allora l'ipotesi di un arrivo di Antonio Conte a Milano, sponda nerazzurra, assume nuovi contorni.



Come ricostruisce Repubblica, l'ex ct azzurro ha la Premier League in tasca eppure valuterebbe la possibilità di un pronto ritorno in Italia. Sono principalmente tre i dubbi di Conte. Si comincia dai piani di Abramovich che non ha ancora sciolto i dubbi sul futuro del Chelsea: investirà massicciamente come un tempo? Inoltre gli equilibri all'interno della società dipendono sempre dagli umori della parte inglese dello staff: Conte voleva sei "suoi" uomini e il club gliene ha concessi solo tre, e in passato la matrice britannica è stata decisiva negli esoneri italiani dei Blues (Ranieri prima e Ancelotti poi). Infine, pare non si trovi a suo agio a Londra per stile di vita, abitudini e logistica.



Conte è legato al Chelsea da un ricco contratto che scade nel 2019 e ha una maxi-penale in caso di partenza anticipata, sui 30 milioni di euro. Soldi che solo chi ha fretta di tornare grande investirebbe, e qui entra in gioco Suning. Ecco perché un misterioso intermediario avrebbe preso contatti con l'ex tecnico juventino: se sia un mandato esplorativo o una bozza di accordo per un contratto in partenza 1 luglio 2017, è ancora un mistero. La questione rimarrà in sospeso sino a fine stagione perché c'è una Premier da vincere ma se Abramovich non garantirà a Conte un futuro roseo, allora tutto potrà succedere.