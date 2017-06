Inter-Conte, Chelsea-Allegri, Juve-Spalletti: panchine girevoli

L'Inter continua a lavorare sotto traccia su Antonio Conte muovendosi dentro ad un contesto difficile e delicato, dove nell'ultima settimana è riuscito però ad ottenere dal tecnico del Chelsea una piccola apertura per continuare a sperare: Conte sta infatti prendendo tempo e non ha ancora firmato il rinnovo del contratto. Agli inglesi ha spiegato di voler valutare il tutto a Premier conquistata per non rischiare di rovinare il lavoro fatto. Agli intermediari dell'Inter ha invece lasciato aperta una speranza, il tutto fatto ovviamente salvo repentino cambio di programma.



Le indiscrezioni degli ultimi giorni sull'imminente rinnovo e sul trasferimento della famiglia di Conte a Londra nella prossima stagione vanno lette nella direzione di non creare scompensi dentro al Chelsea. L'Inter aspetta e gioca molto anche sul fatto che tra Conte e Abramovich non sia mai veramente scoppiata la scintilla. Altro aspetto che continua a far sperare il club di Zhang Jindong è la scoperta che nel contratto di Conte non esiste una penale in caso di risoluzione anticipata. Se il tecnico, una volta conquistata la Premier dovesse chiedere di lasciare, Abramovich potrebbe quindi non andare allo scontro. Ma, attenzione, potrebbe rilanciare ingaggiando un altro allenatore italiano; esattamente Massimiliano Allegri che già nella scorsa stagione era in concorrenza con Conte.



Intanto Allegri, secondo fonti inglesi avrebbe dato 3 settimane di tempo all'Arsenal per decidere ma il Chelsea per lui è il massimo e aspetta. Tanto che la Juve è tornata a lavorare su Luciano Spalletti, sponsorizzato da Marotta e in qualche modo, un po' piu' lontano dalla Roma non solo per il contratto in scadenza ma per le ultime dichiarazoni di Pallotta. Allegri ovviamente, Juve a parte, in percentuale è invece più vicino all'Arsenal che al Chelsea perché Wenger è diventato l'obiettivo forte del Psg per sostituire Emery a fine stagione. Le voci sull'interessamento dell'Inter per Simeone sembrano invece essere più legate alla volontà del tecnico argentino e al suo sponsor nel club Javier Zanetti che alla reale intenzione di mister Zhang.

Paolo Bargiggia