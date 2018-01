Inter, confronto acceso Spalletti-dirigenza per i rinforzi

Davanti alle telecamere Luciano Spalletti continua a tenere una posizione diplomatica (anche se a Premium qualche segno di nervosismo lo ha dato...) per non avvelenare un ambiente scoraggiato dagli ultimi risultati ma di fronte ai dirigenti nessun pelo sulla lingua: secondo il Corriere della Sera, dopo Fiorentina-Inter nel garage del Franchi è andato in scena un confronto dai toni accesi tra il tecnico e la dirigenza.



Spalletti ha chiesto di intercedere con la proprietà per tornare sul mercato, la squadra ha bisogno di rinforzi per non scivolare lontano dalla zona Champions. Sabatini e Ausilio sono d'accordo tanto che il coordinatore tecnico di Suning volerà in Cina da Suning per farsi anticipare parte del grande budget promesso in estate dai cinesi. Se Zhang Jindong continua a fare muro per gli effetti di Fair Play Finanziario e direttive governative, Sabatini risponderà che rinviare a giugno le maxi-spese potrebbe essere inutile se poi l'Inter non dovesse giocare in Champions League.



Le richieste di Spalletti sono essenzialmente tre: il famoso trequartista, un difensore centrale (oltre a Bastoni preferirebbe un elemento più esperto) e un vice-Icardi.