Inter, con de Boer può arrivare Bazoer

All'interno di Ask Mercato, il consueto appuntamento del giovedì - alle 20:00 su Premium Sport HD - il nostro Paolo Bargiggia fa il punto su tutte le trattative delle big del nostro campionato in vista della sessione di gennaio.





Capitolo Inter

In caso di esonero di de Boer, Javier Zanetti e Massimo Moratti - che non possiede più quote all'interno della società, ma mantiene un ruolo da consulente - avrebbero sponsorizzato Leonardo. Tra i possibili sostituti c'era anche Blanc - contattato dal club - ma al momento l'intenzione è quella di andare avanti con l'olandese. Se l'ex Ajax dovesse riuscire a consolidare la sua posizione, a gennaio potrebbero arrivare i rinforzi da lui richiesti. Darmian resta il nome caldo per il ruolo di terzino, ma sul calciatore del Manchester United c'è anche il Chelsea. Per il centrocampo, invece, de Boer spinge per Bazoer, suo giocatore all'Ajax. Il classe '96 ha più caratteristiche da regista rispetto a Joao Mario.

Capitolo Juventus

I bianconeri continuano a essere ottimisti per Witsel: il belga può arrivare nella prossima sessione di mercato investendo pochi milioni, visto il suo contratto in scadenza con lo Zenit. Tutto fatto anche per Bentancur: la Juve eserciterà l'opzione in proprio favore per rilevare il cartellino del centrocampista uruguaiano del Boca Juniors, che, dopo aver firmato, potrebbe essere girato all'Empoli.

Capitolo Milan

L'obiettivo numero per il centrocampo resta Badelj. Il croato vole fortemente i rossoneri e Montella non vede l'ora di accoglierlo. Molto probabilmente l'affare si farà. Per la difesa, invece, non è previsto alcun investimento a gennaio, per il momento.

Capitolo Napoli

Gli azzurri continuano a monitorare il mercato in cerca di un vice-Milik. Attualmente il preferito resta Pavoletti, anche se nelle ultime occasioni il presidente del Genoa, Preziosi, ha chiuso le porte a una possibile cessione. Gli altri nomi in lizza sono Jackson Martinez - pronto a tornare in Europa dopo l'esperienza in Cina - e Zaza - ancora a secco in Premier League con il West Ham.

Capitolo Roma

Più che a un sostituto per rimpiazzare l'infortunato Florenzi, i giallorossi continuano a pensare a un'alternativa a Salah. L'egiziano sarà assente per circa un mese per disputare la Coppa d'Africa: sul taccuino della Roma ci sono i nomi di Shaqiri e Caligiuri, con quest'ultimo favorito visto il suo contratto in scadenza con il Wolfsburg.

Capitolo Lazio

La Lazio riscatterà Immobile al termine della stagione: al Siviglia andranno circa 8,5 milioni per un affare complessivo da 10 milioni. In estate ci potrebbero essere novità anche per quanto riguarda il futuro di Felipe Anderson, non più incedibile come in passato.