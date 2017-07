Inter-Colidio, sorpasso alla Juve. E Medel va verso il Boca Juniors

Non sarà il nome che sposta gli equilibri, né quello che fa vendere gli abbonamenti, ma se l'Inter batte la Juve in un'operazione di calciomercato, ai tifosi nerazzurri farà comunque piacere: il sorpasso, secondo quanto trapela dall'Argentina, è avvenuto per Facundo Colidio, attaccante classe 2000 che non ha ancora esordito in Primera.



La notizia è stata data dall'emittente radiofonica Radio Closs Continental: Javier Zanetti e Daniel Angelici, presidente degli Xeneizes, avrebbero trovato l'accordo sulla base di 7 milioni di euro inserendo nella trattativa anche la cessione di Medel al club di Buenos Aires. Soprannominato la Joya, proprio come Dybala, Colidio era stato accostato alla Juve qualche giorno fa.