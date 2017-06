Inter, coi soldi di Perisic arriva Berardi: Rudiger, la Roma vuole 50 mln

Muoversi e possibilmente in fretta. Frenesia la parola d'obbligo in casa Inter. Risolta la questione allenatore, con Luciano Spalletti ormai pronto per la panchina nerazzurra, l'agenda di Walter Sabatini è fitta di impegni.

La prima mossa da resgistrare ha un nome inglese che comunque non spaventa. Fair Play. Esatto, il fair play finanziario. Vendere, e bene, Ivan Perisic. Dai saluti domenica sera dopo la vittoria contro l'Udinese, il croato deve far entrare nelle casse dell'Inter una somma cospicua. 45 milioni più bonus, questo è l'accordo di massima con il Manchester United di Mourinho che pianifica così la prossima Champions con il croato pezzo pregiato per i Red Devils del futuro.

Una somma che poi verrà girata in investimenti da fare su più fronti. L'Inghilterra, la Premier, tenta Radja Nainggolan. Diventa così una strada piena di ostacoli quasi insormontabili quella che vedrebbe il belga a Milano. Conte ha un budget che può lusingare il centrocampista. Anche lo United, forte di un portafoglio ancora più gonfio è un outisder per la corsa al Ninja.

Rudiger è un affare tutto da limare. La richiesta della Roma, cinquanta milioni, è alta. Limare, è il lavoro dell'Inter per portare a casa il difensore che piace moltissimo.

Anche la voce attaccanti è sollecitata in questo momento. Gabigol vorrebbe restare, lo ha detto il papà manager in esclusiva a PremiumSportHD. Ed è anche il consiglio di Tite, ct della nazionale brasiliana che allerta i nerazzurri di non vivere un Coutinho bis. Sempre aperte le piste under italiane: con Bernardeschi è una sfida con la Juve, Berardi invece è li. La tavola è apparecchiata. Sta ora ai commensali sedersi.