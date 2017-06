Inter, chiesto Lucas Moura al Psg

Giornata milanese intensa per Antero Henrique: oltre a Milan (affari Donnarumma e Krychowiak) e agente di Verratti (per il Barcellona), il direttore sportivo del Paris Saint Germain ha incontrato anche l'Inter (nella figura di Walter Sabatini) per Lucas Moura.



L'esterno brasiliano, che Roberto Calenda aveva virtualmente portato in nerazzurro già cinque anni fa prima che la forza economica del Psg facesse la differenza, è tornato di moda visto che Luciano Spalletti ha chiesto rinforzi sugli esterni. Classe '92, Lucas predilge la fascia destra ma può giocare anche a sinistra: nella stagione appena finita ha collezionato 53 presenze tra campionato e coppe (con 19 gol e 11 assist) ma non risultando mai uno dei titolarissimi di Emery. Il Psg chiede 40 milioni di euro, l'Inter spera in uno sconto.



Una necessità logica, a maggior ragione considerando la prossima partenza di Ivan Perisic. Il croato è destinato al Manchester United ma l'Inter potrebbe anche usare anche la sponda dei parigini, che rimangono sullo sfondo per l'esterno, per alzare il prezzo. Sul tavolo dell'incontro con Henrique anche i nomi di Di Maria, Krychowiak e Marquinhos mentre i francesi hanno chiesto informazioni su Kondogbia.