Inter, che settimana: prima Spalletti, poi il mercato

Per l’Inter sarà l’ultimo weekend di transizione e poi la prossima settimana sarà finalmente quella di Luciano Spalletti in nerazzurro. Dopo l’ultima telefonata ufficiale di mercoledì nelle prossime ore verranno definiti, faccia a faccia, gli ultimi dettagli del suo approdo a Milano: il biennale da 4 milioni con opzione per un terzo anno, su cui c’è già un accordo totale, lo staff che lo accompagnerà nella sua avventura in nerazzurro, che deve essere ancora deciso nelle persone e nei numeri, e poi come cominciare il mercato interista.



Spalletti vorrebbe bloccare la cessione di Ivan Perisic ma il croato ha già salutato tutti e ha ormai deciso da tempo di raggiungere Mourinho. Non sembrano proprio esserci i margini per fare cambiare idea al giocatore, soprattutto adesso che la trattativa è sempre più vicina alla fumata bianca dopo che il Manchester United ha alzato i bonus e la sua offerta per arrivare a una cifra complessiva di 52 milioni, che consentirebbe all’Inter di sistemare i suoi conti, pareggiare il bilancio e realizzare una bella plusvalenza di 38 milioni.



Dopo la cessione di Perisic, l’Inter potrebbe concentrarsi sul mercato in entrata, dare l’assalto alla Roma per i fedelissimi di Spalletti Rudiger e Nainngolan per poi cercare di regalargli il terzino sinistro del Nizza Dalbert e soprattutto Federico Bernardeschi per cominciare a fare sul serio.

Marco Barzaghi