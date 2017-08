Inter, Candreva si avvicina al Chelsea: ok di Spalletti alla cessione

L'Inter cambia strategia sulle fasce. I nerazzurri hanno deciso di trattenere Perisic anche e soprattutto dopo le buove prove in International Champions Cup. L'offerta giusta da parte del Manchester United non è arivata e dunque il club di corso Vittorio Emanuele ha tolto il croato dal mercato.



Discorso differente per quanto riguarda Antonio Candreva: il Chelsea non ha ancora ben formalizzato una proposta ma l'agente del giocatore è al lavoro per portare avanti l'affare. La volontà del club di Zhang è di cedere l'esterno: Spalletti non avrebbe posto il proprio veto, come accaduto invece con Perisic, e anzi avrebbe dato l'ok alla partenza dell'ex laziale.



Qualora andasse in porto la trattativa con i Blues, l'Inter andrebbe alla ricerca di un sostituto: occhi puntati su Cuadrado (il procuratore del colombiano, Lucci, ne ha parlato con la dirigenza nerazzurra) e Keita.