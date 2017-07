Inter, Candreva: "Chelsea? Se arriva un'offerta ci pensa il club"

Antonio Candreva non giura fedeltà assoluta all'Inter, il suo somiglia più a un "mai dire mai". Del resto non ha tutti i torti, vedendo soprattutto il pazzo calciomercato di quest'estate. Dall'Inghilterra è rimbalzata la voce di un pressing di Antonio Conte sul Chelsea per portare il giocatore a Londra, con un'offerta che si aggira intorno ai 25 milioni.



L'ala destra dell'Inter ha risposto così dalla Cina, dove i nerazzurri sono impegnati nell'International Champions Cup: "Fa piacere l'accostamento al Chelsea ma ad oggi non c'è assolutamente niente. Poi ci penserà la società nel caso arrivasse un'offerta. Io sono orgoglioso di indossare questa maglia, ho sposato un progetto importante e sono felice di essere qui. Questa maglia ha una storia importante da onorare ogni volta che la si indossa".