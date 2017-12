Inter, Cancelo vuole tornare al Valencia

Sei presenze tra campionato e Coppa Italia, 167 minuti in totale: non è stato un inizio di stagione esaltante per Joao Cancelo all'Inter. Sul minutaggio dell'esterno portoghese, arrivato dal Valencia nello scambio di prestiti con Kondogbia, ha pesato l'infortunio di fine agosto che lo ha tentuo fuori sino a inizio ottobre ma forse i problemi sono anche altri.



Negli ultimi due mesi e mezzo, nonostante le parole di elogio di Spalletti, Cancelo ha faticato a trovare posto sia tra gli esterni bassi che al posto di Candreva, un po' lo stesso percorso di "iniziazione" alla serie A che sta seguendo Dalbert. Ma il portoghese ha altro curriculum e obiettivi prestigiosi (vedi Russia 2018) ed ecco perché sta spingendo per tornare in Liga.



Marcelino, tecnico del Valencia, lo stima molto per la sua capacità di trasformare velocemente l'azione da difensiva a offensiva e in estate lo aveva sacrificato solo perché costretto a scegliere tra lui e Kondogbia. Ora lo riaccoglierebbe a braccia aperte: come riporta SuperDeporte, gli spagnoli aspettano una presa di posizione ufficiale del giocatore per forzarne il ritorno a gennaio.



Il problema è che l'Inter ha già margini di manovra risicati per gli acquisti, punta a rinforzare la rosa in ottica qualificazione Champions e mettersi a cercare anche un nuovo esterno comporterebbe un'altra difficoltà per Sabatini e Ausilio: prossime settimane decisive.



MARCELINO: "NON DIPENDE DA NOI"

Marcelino ha parlato del possibile ritorno dell'esterno: "Cancelo può tornare al Valencia solo se sarà l’Inter a lasciarlo andare. Se non gioca all’Inter, può giocare solo al Valencia e questo ci favorisce. Dipende dall’Inter”.