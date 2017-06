Inter, Brozovic mette like a United, Chelsea e City

Un pareggio in casa contro l'Everton (oltretutto rimediato al 94' su rigore) non è un grande risultato per il Manchester United. E se Mourinho, Pogba e Ibrahimovic non saranno troppo contenti, Marcelo Brozovic sembra pensarla diversamente. E' il mercato al tempo dei social, indizio o meno che sia: dopo il fallo di mano in area che ha condannato l'Inter alla sconfitta casaligna contro la Sampdoria, il centrocampista croato infatti ha messo like al post su Instagram dell'1-1 dei Red Devils, oltre a diventarne follower.



Non appena la notizia si è diffusa su internet, Brozovic ci ha preso gusto e, a metà tra divertimento e provocazione, ha aggiunto like e follow pure a Chelsea e Manchester City.



Futuro in Premier League, dunque? Difficile a dirsi ora ma la situazione nerazzurra di Brozovic è ai minimi storici, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con i tifosi. La scorsa estate aveva ricevuto richiese inglesi, era proprio il Chelsea di Conte: in caso di giusta offerta, 25-30 milioni di euro, l'Inter lo potrebbe anche lasciar partire.

I LIKE A CHELSEA E CITY