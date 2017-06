Inter-Borja Valero, si chiude a 7-8 milioni: sarà il primo colpo

Il primo colpo estivo dell'Inter sarà molto probabilmente Borja Valero: la campagna acquisti si aprirebbe così con un pupillo di Spalletti che avrebbe voluto portare lo spagnolo già a Roma la scorsa estate e l'avrebbe sicuramente avuto se i giallorossi si fossero qualificati in Champions. La prossima settimana, dunque, potrebbe essere già quella decisiva per la chiusura della trattativa con la Fiorentina: Borja Valero ha un ingaggio di 2,5 milioni a stagione e i viola lo cederebbero senza problemi per abbassare il monte stipendi. Ha 32 anni, si può chiudere intorno ai 7-8 milioni. Spalletti lo vede bene nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1, anche se nell'ultima stagione a Firenze ha giocato più spesso davanti alla difesa.



Dalla Fiorentina potrebbe arrivare anche Federico Bernardeschi, ma in questo caso è in atto un vero e proprio duello con la Juve. Nel pomeriggio c'è stata una chiacchierata tra Piero Ausilio e l'agente del giocatore, Beppe Bozzo: non si registrano, tuttavia, passo avanti nella trattativa. In difesa la prima scelta è sempre il romanista Rüdiger, ma ai nerazzurri piace anche Skriniar: alla Sampdoria sono stati offerti 10 milioni più il prestito di Caprari.