Inter, Borja Valero a Riscone insieme ai nuovi compagni

Borja Valero è già a Riscone di Brunico. L'ormai ex Fiorentina ha concluso in tarda mattinata le visite mediche con l'Inter alla clinica Humanitas di Rozzano e, dopo gli esami del sangue e i test ortopedici, ha raggiunto il centro Coni per idoneità sportiva. Poi è partito alla volta di Riscone di Brunico (insieme agli altri nazionali, da Icardi a Perisic), sede del ritiro estivo: nelle prossime ore arriverà l'ufficialità dell'acquisto.



Nella serata di domenica Borja Valero è stato accolto dal capitano nerazzurro Icardi in un albergo del centro città come hanno mostrato i nerazzurri in una Instagram story. Alla società viola andranno 5,5 milioni di euro più 1,5 di bonus. Borja Valero si legherà al club di corso Vittorio Emanuele con un contratto di tre anni.