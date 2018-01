Inter: Bissouma o Donsah, Gaitan alternativa a Pastore

Un centrocampista centrale e un trequartista: sarà un ultimo giorno di mercato infuocato per i tifosi dell'Inter e soprattutto per Piero Ausilio e Walter Sabatini, che in meno di 24 ore dovranno portare a termine le due trattative che serviranno a rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti e andare con più convinzione all'assalto di un posto Champions.



La scelta del mediano sarà tra Bissouma e Donsah: l'Inter si è vista respingere un'offerta last minute alla Sampdoria per Torreira e prendrà in ogni caso un giovane: Yves Bissouma, maliano del Lille, ha 21 anni; Godfred Donsah è un suo coetaneo, ma è in Italia dal 2012 e ha già tanta esperienza in A. I nerazzurri dovranno strapparlo al Torino, che stava per chiudere la trattativa col Bologna a 9 milioni di euro.



Il trequartista dovrebbe essere Pastore, anche perché dalla Francia arrivano segnali di ottimismo: le cessioni di Nagatomo (Galatasaray) e Brozovic (Siviglia) aiuterebbero il club a liberarsi di ingaggi pesanti e fare posto all'argentino. Ma Sabatini sta lavorando su più tavoli: l'alternativa al francese è Nico Gaitan, ex Benfica ora all'Atletico Madrid. In questa stagione ha giocato pochissimo e non va in campo dal 29 novembre, complice anche un infortunio muscolare.