Inter, "Bernard ha firmato un pre-contratto"

La possibile qualificazione alla Champions League farebbe tutta la differenza del mondo per le casse dell'Inter ma, anche in caso di terzo/quarto posto, i nerazzurri non aprirebbero alle spese pazze: un po' per non finire nuovamente nei paletti del Fair Play Finanziario, un po' perché la strada tracciata da Suning è quella dell'autofinanziamento.



Si spiegano così gli obiettivi de Vrij e Asamoah, si spiegherebbe ugualmente il forte interesse per Bernard. L'esterno dello Shakhtar Donetsk è in scadenza di contratto a giugno ma, anche se gli ultimi aggiornamenti dal fronte italiano parlavano di rallentamenti per le alte commissioni degli agenti, in Turchia dicono che è già tutto fatto.



Il portale Futbol Arena, citando fonti interne, assicura che il brasiliano con passaporto spagnolo ha già firmato un pre-accordo con l'Inter rifiutando anche la recente proposta del Besiktas. Un colpo a costo zero, almeno per quanto riguarda il cartellino, per un giocatore di 25 anni con oltre 40 presenze nelle coppe europee: per la Champions League o l'Europa League, sarebbe un bel rinforzo per Spalletti.