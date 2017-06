Inter, Banega in Cina? Cannavaro insiste: può arrivare a 25 milioni

Nuovo assalto a Ever Banega. Il trequartista argentino è da tempo nel mirino del Tianjin Quanjian, il club cinese dove allena Fabio Cannavaro che ha già strappato Witsel alla Juve. Lì il mercato è ancora aperto, per cui l'ex capitano della Nazionale può ancora provare a convincere l'Inter e il giocatore a chiudere la trattativa: l'offerta per i nerazzurri può arrivare fino a 25 milioni, una plusvalenza niente male considerando che è arrivato a parametro zero. Banega ha giocato solo 5 partite da titolare con Pioli, non è mai rimasto in campo 90 minuti e ha messo piede in campo l'ultima volta a Palermo, il 22 gennaio: con l'Empoli non è stato convocato ufficialmente per un problema fisico. Ma è possibile che ormai alla Pinetina si senta un corpo estraneo...